Marinhense-Cova da Piedade, 1-1 (3-5 pen.): visitantes selam apuramento dos onze metros

O Cova da Piedade garantiu este sábado o apuramento para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, derrotando o Marinhense, na Marinha Grande, no desempate por grandes penalidades por 5-3. A equipa da Segunda Liga fez um jogo fraco na Marinha Grande, sofrendo bastante para afastar o líder da série E do Campeonato de Portugal.

O Cova da Piedade esteve a perder, após um autogolo, mas chegou ao empate por Bruno Bernardo. No desempate por grandes penalidades, o guarda-redes Adriano Facchini foi determinante, coroando a boa exibição durante toda a partida com uma defesa que garantiu a qualificação.

A diferença de escalão entre as duas equipas nunca se notou, comprovando o mau momento do Cova da Piedade, 10.º na Segunda Liga, e a boa condição do Marinhense, que lidera a sua série no Campeonato de Portugal.

A equipa da casa tomou conta do jogo a partir do quarto de hora, fruto da boa dinâmica no 'miolo' e da exploração de espaços entre a defesa e meio campo do Cova da Piedade, muito intranquilo na linha mais recuada.

Aos 24 minutos, João Amorim entregou mal uma bola e permitiu a Miguel Velosa correr em direção à baliza contrária, valendo a intervenção de nível de Adriano Facchini para canto.

Sem fulgor ofensivo, o Cova da Piedade só conseguiu chegar perto da baliza do guarda-redes Jair Mosquera na segunda parte, aos 52 minutos, quando Miguel Rosa falhou o desvio na pequena área.

Depois de um desinteressante primeiro tempo, as duas equipas apareceram mais mexidas após o intervalo.

Aos 55 minutos, Adul Seidi quase marcou, mas, isolado perante Adriano Facchini, permitiu a defesa.

O golo acabou por surgir para a equipa da Marinha Grande no minuto seguinte, após cruzamento de Vinagre, na direita: Facchini saiu para tentou cortar, mas João Amorim desviou a bola para a própria baliza.

A partir daí o Marinhense recuou para defender o 1-0 e o Cova da Piedade recompôs-se, começando a aparecer na frente como até aí não tinha acontecido.

Entregando a iniciativa, o Marinhense sofreu o empate aos 69 minutos, com um cabeceamento de Bruno Bernardo, após livre na esquerda de Miguel Rosa.

Nos instantes finais dos 90 minutos, a equipa da casa reagiu e quase garantiu a vitória. André Sousa encheu o pé na pequena área do Cova da Piedade, mas valeu Bruno Bernardo, que evitou o golo em cima da linha.

Já no prolongamento o Cova da Piedade também esteve perto de marcar num lance semelhante, quando Balogun chutou forte, surgindo Gustavo a proteger a baliza da formação local.

No tempo extra, a eliminatória podia ter caído para qualquer dos lados: aos 104, Facchini voltou a salvar o Cova da Piedade, travando um livre de Cláudio Ribeiro e, aos 114, foi o poste que poupou o Marinhense, após remate de João Vieira.

Na decisão nas grandes penalidades, o veterano guarda-redes brasileiro foi determinante, travando com uma bela estirada a tentativa de Cláudio Ribeiro. O Cova da Piedade, que converteu todos os remates, segue para a próxima ronda.

Jogo no Estádio Municipal da Marinha Grande.

Marinhense-Cova da Piedade, 1-1 após prolongamento (3-5 nos penáltis)

Ao intervalo: 0-0



No final do tempo regulamentar: 1-1.

No final da primeira parte do prolongamento: 1-1.

No final do prolongamento: 1-1.

Marcadores:

1-0, João Meira, 56 minutos (própria baliza).

1-1, Bruno Bernardo, 69

Marcadores nos desempates por grandes penalidades:

0-1, Miguel Rosa.

1-1, China

1-2, Thabo Cele

1-2, Cláudio Ribeiro (defesa do guarda-redes)

1-3, Pepo

2-3, André Amores

2-4, Gonçalo Maria

3-4, Gustavo

3-5, João Vieira

Equipas:

- Marinhense: Jair Mosquera, Diogo Vieira (João Silva, 110), Roberto, Gustavo, China, André Carvalho (Cláudio Ribeiro, 70), Vinagre, André Sousa, Miguel Velosa (André Amores, 118), Dudu (Nogueira, 112) e Adul Seidi.

(Suplentes: Tomas Bozinovski, Cláudio Ribeiro, João Filho, Arthur Gregio, Nogueira, André Amores e João Silva).

Treinador: Tiago Vicente.

- Cova da Piedade: Adriano Facchini, João Amorim, João Meira, Bruno Bernardo, Alex Kakuba (Balogun, 72), Varela (Thabo Cele, 106), Patrão (Wilson Kenidy, 59), Arnold (Gonçalo Maria, 72), Pepo, Miguel Rosa e João Vieira.

(Suplentes: Cleber, Thabo Cele, Gonçalo Maria, Wilson Kenidy, Simão Júnior, Balogun e Chico Chen).

Treinador: César Lacerda.

Árbitro: Cláudio Pereira (AF Aveiro).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Adul Sidi (07), Alex Kakuba (47), Roberto (61), Jair Mosquera (97), João Meira (103), Miguel Velosa (108) e China (112). Cartão vermelho para André Sousa (116).

Assistência: Jogo disputado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.