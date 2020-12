Marítimo bate Salgueiros no prolongamento e defronta Sporting nos 'oitavos' da Taça de Portugal

O Marítimo venceu esta quarta-feira o Salgueiros por 2-1, após prolongamento, e apurou-se para os oitavos de final da Taça de Portugal, onde vai agora defrontar o Sporting.





As diferenças de escalão não foram percetíveis no encontro da quarta eliminatória da prova, pela falta de brio que se apresentou a equipa da Liga NOS, em contraste com a determinação do conjunto do Campeonato de Portugal. A história poderia ter tido outro desfecho não fosse o 'bis' de Rodrigo Pinho, melhor marcador dos 'verde rubros', que saltou do banco no reatamento da partida disputada na Ribeira Brava, para assegurar a continuidade dos madeirenses.O Marítimo entrou melhor no encontro, com Joel, no espaço de cinco minutos a ameaçar desbloquear o marcador em duas situações distintas, com a primeira a acertar no ferro da baliza nortenha, na sequência de um livre cobrado por Correa, aos 19, seguindo-se uma assistência de China pela esquerda com Bruno Pinto a segurar o nulo.O Salgueiros soube sofrer e mostrou ser mais eficaz que a equipa da casa, ao inaugurar o marcador, por intermédio de Braga, aos 43, após a cobrança de um canto.Em cima do descanso, Gonçalo Duarte, que tem representado a formação de sub-23 e mereceu a confiança de Milton Mendes, teve nos pés a oportunidade de igualar o resultado, não fosse um momento de inspiração de Bruno Pinto a afastar o perigo.No reatamento, Milton Mendes apostou na entrada de Rodrigo Pinho, melhor marcador do conjunto 'verde rubro', e o avançado brasileiro não demorou a causar calafrios à defesa do Salgueiros, com um remate de meia distância a sair acima do pretendido.O nervosismo dos madeirenses era visível nos instantes finais do tempo regulamentar, com os visitantes a dispor de mais oportunidades que a equipa da I Liga, mas o golo da igualdade acabou por surgir um pouco contra a corrente do jogo, num cruzamento de Edgar Costa, Joel colocou a jeito para Rodrigo Pinho resgatar a igualdade e a hipótese de seguir para prolongamento.Tudo se encaminhava para que a decisão chegasse através das grandes penalidades, até que, num momento de inspiração daquele que tem sido a figura do Marítimo, assegurou a presença dos 'verde rubros' na etapa seguinte da Taça da Portugal através de um majestoso remate em arco.Rodrigo Pinho não deu hipóteses de defesa a Bruno Pinto, colorindo uma prestação 'cinzenta' da formação da casa a dois minutos do fim do prolongamento.Sporting é o adversário que o Marítimo irá enfrentar para os oitavos de final da Taça de Portugal, na condição de anfitrião, em partida agendada para 13 de janeiro de 2021.0-1.1-1.1-1.1-0, Braga, 43 minutos.1-1, Rodrigo Pinho, 88'.2-1, Rodrigo Pinho, 118'.Caio Secco, Gonçalo Duarte (Johnson Owusu, 71), René Santos, Léo Andrade, China, Jean Irmer, Edgar Costa (Moisés Mosquera, 96), Diego Moreno (Rodrigo Pinho, 46), Correa (Guitane, 57), Joel e Milson (Alipour, 71).Suplentes: Charles, Moisés Mosquera, Guitane, Rodrigo Pinho, Alipour (André Teles, 89), Johnson Owusu e André Teles.Treinador: Milton Mendes.Bruno Pinto, Chico Afonso, Paulo Monteiro, Laércio, Hugo Moreira, Braga (Grinood Costa, 71), Yannick Semedo, Tony Correia, Tiago Santos (Miguel Pereira, 71), Zé Domingos (Nnandi Iben, 81) e Tarcisio (João Victor, 113).Suplentes: Nuno Castro, Tiago Palanca, Miguel Baptista, João Victor, Miguel Pereira, Nnandi Iben e Grinood Costa.Treinador: Jorge Pinho.Fábio Melo (AF Porto)Cartão amarelo para Edgar Costa (13), Paulo Monteiro (13), Tarcisio (38), Braga (54), Zé Domingos (66), Chico Afonso (84), Guitane (86), Jean Irmer (90+3), Léo Andrade (98), Yannick Semedo (105+1), André Teles (112) e Nnandi Iben (115).Jogo à porta fechada devido à pandemia de covid-19.(notícia atualizada às 14h38)