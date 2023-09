Marítimo vence Fabril avança para 3.ª eliminatória da Taça de Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Marítimo, da 2.ª Liga, apurou-se este sábado para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, ao vencer por 3-1 na casa do Fabril, do Campeonato de Portugal, em partida da segunda eliminatória.

Apesar de se terem adiantado no marcador logo aos dois minutos, com um autogolo de Carimo Conté, os madeirenses ainda apanharam um susto, aos 54 minutos, quando Kong repôs o empate.

Só depois de Lucas Silva e Bruno Xadas entrarem, num jogo em que Manuel Tulipa fez 10 alterações em relação ao onze que apresentou há uma semana no triunfo (2-0) alcançado no reduto do FC Porto B, em partida da 2.ª Liga, é que o Marítimo chegou ao 3-1 final em dois golos de belo efeito apontados pelos dois atletas, aos 62 e 85 minutos, respetivamente.

Os madeirenses confirmaram o seu favoritismo na eliminatória, ao serem quase sempre superiores ao adversário, que teve como ponto alto o 'golaço' marcado por Kong, num remate forte desferido a cerca de 25 metros da baliza.

Quem não ficou atrás do médio do Fabril foi Bruno Xadas, que num 'disparo' de fora da área também se destacou com um golo de belo efeito.

O Marítimo dispôs de várias oportunidades para regressar à Madeira com um resultado mais dilatado, mas não o conseguiu devido à boa réplica dada pelo emblema do Campeonato de Portugal.

Jogo no Estádio Alfredo da Silva, no Lavradio.

Fabril do Barreiro - Marítimo, 1-3.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Carimo Conte, 02 minutos (própria baliza).

1-1, Kong, 54.

1-2, Lucas Silva, 62.

1-3, Bruno Xadas, 85.

Equipas:

Fabril do Barreiro: André Duarte, Iero, Fábio Marinheiro, Carimo Conté, Rúben Ribeiro, Matos, Mamade (Ivan Reis, 70), Kong (Mira, 76), João Fonseca (Jaca, 63), Diogo Oliveira (Jovani, 63) e Gaby Pinho (Diogo Ramos, 63).

(Suplentes: Filipe Cunha, Ivan Reis, Mira, Jovani, Rúben Melo, Rafa, Jaca, Diogo Ramos e Ryan).

Treinador: Jorge Prazeres.

Marítimo: Amir Abedadeh, Tomás Domingos, René Santos, Dylan Collard, Fábio Ferreira, Euller Silva (Francis Cann, 70), Valdemir Soares, Marcos Silva, Bruno Marques (Platiny, 79), João Tavares (Lucas Silva, 59) e Bertrand Baraye (Bruno Xadas, 59).

(Suplentes: Samuel Silva, Igor Julião, Matheus Costa, Lucas Silva, Bruno Xadas, Noah Françoise, Francis Cann, Vítor Costa e Platiny).

Treinador: Manuel Tulipa.

Árbitro: Gonçalo Neves (AF Évora).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Rúben Ribeiro (34), Valdemir Soares (37), Bertrand Baraye (45), Gaby Pinho (58), Mamade (65) e André Duarte (71).

Assistência: Cerca de 600 espectadores.