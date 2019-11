Marquinhos após eliminar Farense: «Fizemos algo inacreditável»

Marquinhos fez o golo que ditou o prolongamento com o Farense (1-1), quando o Sertanense já estava a jogar com menos dois jogadores. O médio brasileiro haveria de estar também no 2-1 final já no tempo extra, num encontro em que a formação do Campeonato de Portugal eliminou o adversário da 2ª Liga.





"É uma sensação inexplicável. Pelo adversário de qualidade que enfrentámos, jogando com menos três jogadores. Tenho somente de agradecer a Deus por esta honra, fruto de muito trabalho e dedicação", começou por dizer à sua assessoria de imprensa."Fizemos história a dobrar. O Sertanense nunca tinha passado essa eliminatória e passar dessa forma, há que dar os parabéns a todo grupo pelo empenho. Não desistimos em nenhum minuto. Fizemos algo inacreditável, parabéns ao meus companheiros", vincou ainda Marquinhos.