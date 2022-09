Martim Ribeiro faz história ao tornar-se no mais novo de sempre a representar a U. Leiria

Natural de Porto de Mós, começou a jogar futebol na AD Portomosense e, em 2013/14, passou para o Benfica. Depois, em 2019, transitou para a U. Leiria e, este domingo, com 16 anos feitos a 6 de abril último, o avançado Martim Ribeiro tornou-se no mais jovem futebolista a representar a equipa do Lis.Pouco mais de uma semana depois de ter assinado contrato profissional, Martim Ribeiro subiu mais um degrau na sua curta carreira, ao ser lançado a partir do banco pelo treinador Vasco Botelho da Costa, na vitória da U. Leiria em casa do Marinhense, em jogo da 1.ª ronda da Taça de Portugal.Já tido em conta pela equipa principal, apesar da tenra idade, falta agora perceber se a aposta terá continuidade na Liga 3, campeonato que a U. Leiria disputa na presente temporada.