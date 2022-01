Materazzi destacou a resposta dada pela equipa do Leça, apesar da derrota do conjunto nortenho diante do Sporting "Penso que demonstrámos o nosso carácter e a nossa competência. O Sporting exigiu bastante de nós, é uma grande equipa. Quero agradecer a estes adeptos que estiveram aqui connosco do início ao fim. É um orgulho ver a bancada com adeptos. Houve momentos que jogámos de igual para igual", afirmou o central, à Sport TV, onde lembrou o principal foco da equipa: "O campeonato é a nossa prioridade, mas conseguimos um prémio na Taça. Temos um plantel recheado de jovens com muita qualidade".