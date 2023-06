Matilde e Francisca: a história das duas jovens jogadoras que lançaram a final da Taça de Portugal

FC Porto e Sp. Braga já disputam a final da Taça de Portugal e o Jamor foi palco de celebração do futebol feminino português, momento simbolizado pela presença de duas jogadoras das equipas Sub-15 dos dois clubes e por 220 jogadoras dos escalões de formação das equipas que competem na Liga BPI e do Campeonato Nacional da II Divisão de futebol feminino.Matilde e Francisca lideraram a entrada das equipas de FC Porto e Sp. Braga no relvado do Jamor para disputarem a final da Taça de Portugal. Ambas são jogadoras de futebol. Matilde tem 13 anos e representa o FC Porto, através da escola da Dragon Force da Constituição, e Francisca tem 14 anos e joga no Sp. Braga. Em comum têm o local de nascimento (Braga) e a paixão pelo futebol.Matilde Teixeira Lourenço mede 1,68cm, é médio-centro e joga com o pé direito. Estuda na Escola Básica 2,3 D. Afonso Henriques- Guimarães. Física é a disciplina preferida. Matilde não dispensa a bola nem a companhia de Jake, o cão. Entre as preferências, a cor azul e… pizza.Francisca Vieira personifica tudo aquilo que é ser e sentir Sp. Braga e o futebol feminino. Atleta federada desde 2017/18 e já com presenças nas seleções jovens de Portugal, a jogadora de apenas 14 anos foi uma figura importante do emblema arsenalista nas caminhadas na Liga Nacional Sub-19 e Taça Nacional, mostrando o seu talento com a bola nos pés, assim como uma energia e intensidade acima da média.