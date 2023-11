Mauro Santos: «O Fujimoto dá um toque na bola enquanto os nossos jogadores têm de dar três ou quatro…»

Mauro Santos, treinador do Serpa, sobre derrota com Gil Vicente por 1-0."Antes de mais, dar os parabéns ao Gil Vicente pela vitória e pela passagem. No nosso país temos muito a cultura de desvalorizar quem ganha, mas eles ganharam e merecem a passagem. Quanto ao jogo, não saio frustado nem desiludido, pois estou muito orgulhoso dos jogadores, mas saio com um sabor agridoce, pois tivemos situações para marcar. Não sei se empatassemos o jogo se teríamos mais ocasiões para marcar um segundo golo, mas o nosso objetivo passou sempre por retardar o golo do Gil Vicente que apareceu por uma bola parada e não em jogo corrido. Há mérito do Gil Vicente pois estudou a nossa forna de defender. Fizemos um grande percurso na Taça e só podemos estar orgulhosos por isso", atirou.Mauro Santos realçou ainda que Serpa e Gil Vicente estão em patamares diferentes. "As diferenças são abismais no que toca à qualidade técnica dos jogadores. Mesmo num sintético, o Fujimoto dá um toque na bola enquanto os nossos jogadores têm de dar três ou quatro. Essa é a realidade e não há como fugir. Agora, a nível do que nós produzimos hoje, deixa-me com a sensação de que poderíamos ter feito mais, poderíamos ter feito um golo e levar o jogo para prolongamento. Tivemos claramente oportunidades para isso. Os jogadores foram enormes, alguns jogaram em posições que não estão habituados. Os meus jogadores fizeram tudo o que lhes era possível, estão muito cansados e merecem apoio e reconhecimento dos nossos adeptos", acrescentou.