Miguel Mota enaltece atuação do Rebordosa: «Fica uma bela imagem da equipa»

Apesar de ter perdido por 2-0 diante do Sp. Braga , e ter visto a caminhada do Rebordosa na Taça de Portugal ter chegado ao final, Miguel Mota enalteceu a atuação da formação do Campeonato de Portugal e assumiu que aquilo que a equipa mostrou foi bastante positivo."Fica uma bela imagem da equipa. Primeiro quero agradecer aos adeptos e à cidade, porque foi muito bom receber um clube desta dimensão. Temos um espírito de equipa muito grande e isso refletiu-se em campo. Com 11 e com dez, demos o nosso máximo, desfrutamos deste momento e acho que valeu a pena.", disse o defesa, à SportTV."Demos o nosso melhor e desfrutámos ao máximo. Uma cidade tão pequena receber um jogo deste calibre, só podíamos desfrutar. Estamos de consciência tranquila, sabendo que demos o nosso melhor e estamos orgulhosos do que fizemos ali dentro", finalizou o jovem, de 20 anos.