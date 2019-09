Mirandela-Chaves, 1-2: Duelo transmontano sorri à equipa de José Mota

O Desportivo de Chaves afastou este domingo o Mirandela da Taça de Portugal, depois de vencer o duelo transmontano na cidade do Tua, por 2-1, em jogo da segunda eliminatória.Os flavienses, da 2.ª Liga, sentiram algumas dificuldades em impor-se aos 'alvinegros', que militam uma divisão abaixo, no Campeonato de Portugal, e no campo do qual nunca tinha vencido, registando-se quatro empates no encontros anteriores no S. Sebastião.Dispostos a quebrar a tendência, os visitantes fizeram da eficácia a sua maior arma. Aos 21 minutos, Wagner cruzou da esquerda, na primeira jogada de verdadeiro perigo junto à baliza de Pedro Fernandes. A bola sobrevoou a pequena área sob o olhar do guarda-redes alvinegro, com André Luís a surgir ao segundo poste a cabecear sem hipótese de defesa.Três minutos depois, André Luís tentou repetir a dose, mas, desta vez, o cabeceamento saiu por cima da baliza.O Mirandela, que tentava discutir o jogo em todo o campo, mostrava fragilidades na defesa e algumas cerimónias em aliviar a bola das imediações da sua área.Mas a equipa de Armando Santos regressou dos balneários mais pressionante e agressiva, e o jogo ganhou vivacidade.Depois de uma primeira ameaça, os mirandelenses chegariam ao empate aos 61 minutos, por Rafael Amoroso, num remate já no meio da área após jogada de insistência.A festa do público da casa durou pouco, pois, quatro minutos volvidos, na sequência de um canto batido da esquerda do ataque visitante, Jefferson desviou de cabeça ao primeiro poste. Wagner surgiu ao segundo a emendar para a baliza de Pedro Fernandes, em mais uma falha defensiva do conjunto da casa.O golo afetou o Mirandela que, apesar de não baixar os braços, não voltou a conseguir chegar com verdadeiro perigo à baliza do Chaves.Os flavienses, mais experientes, congelaram o jogo, podendo mesmo ter chegado ao 3-1, por João Correia, não fosse a defesa de Pedro Fernandes.Jogo no Estádio de S. Sebastião, em Mirandela.Mirandela - Chaves, 1-2.Ao intervalo: 0-1.Marcadores:0-1, André Luís, 21 minutos.1-1, Rafael Amoroso, 61.1-2, Wagner, 65.Equipas:- Mirandela: Pedro Fernandes, Califo (Amorim, 86), Rafael Amoroso, César, Elias, Tiago Coelho (Celso Hadami, 78), Huguinho (Celso Sidney, 62), Filipe Borges, Luan, Diamantino e Fabrício.(Suplentes: Rúben, Corunha, Franck, Manecas, Celso Hadami, Celso Sidney e Amorim).Treinador: Armando Santos.- Chaves: Ricardo Moura, Babanco, Jefferson, André Luís, JoãoTeixeira (Guzzo, 58), Gamboa (Carlos David, 90), Jean, Wagner (João Correia, 70), Fatai, Diego Gallo e Kevin Medina.(Suplentes: Igor, Guzzo, Carlos David, João Correia, Calasan, Paredes e Platiny).Treinador: José Mota.Árbitro: Cláudio Pereira (AF Aveiro).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Jean (30), Diamantino (67), Fatai (74), Jefferson (75) e João Correia (85).Assistência: 1.100 espetadores.