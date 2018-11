Montalegre faz história na Taça de Portugal ao vencer Águeda

O Montalegre, equipa do Campeonato de Portugal, apurou-se este domingo pela primeira vez na história para os oitavos de final da Taça de Portugal, ao vencer o Águeda, do mesmo escalão, por 1-0.O início do jogo foi equilibrado, sendo que o Montalegre, a jogar em casa, ganhava no entusiasmo dos adeptos, sempre muito barulhentos e a puxar pela equipa.A partir dos 15 minutos, o Águeda conseguiu chegar mais vezes ao campo adversário, mas a primeira grande oportunidade de golo pertenceu ao anfitrião Ferrari, que rematou forte e originou uma grande defesa do jovem guarda-redes Mário Évora.O único golo da partida surgiu aos 32 minutos e teve origem num livre marcado por Ferrari, que Hildevis, infeliz, desviou de cabeça para a sua própria baliza.Na segunda parte, o Águeda tentou chegar ao empate, pressionou mais o adversário e subiu no campo, mas o guarda-redes do Montalegre impediu que o jogo chegasse ao prolongamento.Na parte final, o Montalegre ainda teve tempo para levar a bola com perigo à baliza do Águeda, mas o resultado manteve-se até ao final do jogo.Ao intervalo do jogo, foi homenageada a jovem Carina Luís, a atleta barrosã que venceu a medalha de ouro nos últimos jogos Olímpicos da Juventude.Jogo no Estádio Doutor Diogo Alves Vaz Pereira, em Montalegre., 1-0.: 1-0.0-1, Hidelvis, 32 minutos (própria baliza).Montalegre: Tiago Guedes, Vítor Alves, Lio, Prince (Álvaro Branco, 90+4), David Carvalho, Ferrari (Embaló, 87), Rogério (Gabi, 61), Zack, Vítor Pereira, Paulo Roberto e Tavares.(Suplentes: João Viana, Andrézinho, Embaló, Gabi, Roberto, Álvaro Branco e Beto Lopéz).Treinador: José Manuel Viage.Mário Évora, Mica (Silvano, 82), Filipe Aguiar (Ataíde, 53), Tito, Marco, Niang, Emanuel, Hidelvis, Quichini, David (Pedras, 69) e Jullyan.(Suplentes: Ricardo Neves, Filipe Melo, Souffo, Ataíde, Silvano, Rodrigo e Pedras).Treinador: Henrique Nunes.Árbitro: José Rodrigues (AF Porto).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Paulo Roberto (90+7).Assistência: Cerca de 450 espetadores.