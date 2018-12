Montalegre vê receção ao Benfica como "oportunidade" para plantel mostrar valor

Os jogadores do Montalegre que já atingiram uma final da Taça de Portugal ao serviço do Desportivo de Chaves assumem que a receção ao Benfica é uma oportunidade para mostrar "o valor do futebol transmontano".A formação 'barrosã' do Campeonato de Portugal afastou o Águeda na quarta eliminatória da Taça de Portugal em 25 de novembro e o sorteio dos oitavos de final ditou a receção ao Benfica, um dos três 'grandes' do futebol nacional.O defesa Vítor Pereira e o médio João Fernandes comparam o trajeto do Montalegre ao realizado na temporada 2009/2010 pelo Desportivo de Chaves, quando atingiu a final no Estádio do Jamor."Na altura, a história foi acontecendo, fomos passando eliminatória a eliminatória e, quando demos conta, estávamos a lutar pela ida à final, pois jogámos sempre sem pressão", recordou Vítor Pereira.O defesa-central, de 33 anos, lembra a temporada ao serviço do clube 'flaviense', que na altura militava no segundo escalão, como "histórica e completamente diferente", após a final da Taça de Portugal perdida para o FC Porto por 2-1.Para Vítor Pereira estar na final no Jamor é "especial para qualquer jogador, clube e adeptos, independentemente do escalão em que competem"."Naquele plantel tínhamos muitos jogadores transmontanos e essa mística era forte, algo que acontece agora também no Montalegre", lembra o jogador que representou o Desportivo de Chaves num total de quatro temporadas, somando ainda passagens por Freamunde, Tondela, Bragança e Mirandela.O defesa natural de Chaves está já na história do Montalegre, clube do Campeonato de Portugal, pois fez o golo na terceira eliminatória da Taça de Portugal que ditou o triunfo sobre o Oriental e o atingir pela primeira vez a quarta eliminatória da competição.Apesar das dificuldades esperadas, Vítor Pereira não atira a 'toalha ao chão' e quer pensar no encontro com o Benfica como "mais uma eliminatória"."Não é este jogo que vai definir as nossas carreiras e temos de o encarar apenas como mais uma partida, para continuarmos a mostrar o nosso valor", realçou, garantindo haver no plantel valor para atingir outros patamares, mas, para isso, é preciso "mostrar qualidade ao longo de toda a temporada".O médio João Fernandes confessa que está a viver "sensações idênticas" em Montalegre, quando recorda o trajeto pelo Desportivo de Chaves na chegada à final da Taça de Portugal."A ida à final foi um sentimento inexplicável, pois fizemos história e aconteceu poucos dias depois de ter nascido a minha primeira filha", confessou o antigo capitão do Desportivo de Chaves.Há três épocas ao serviço do Montalegre, João Fernandes lembra que o clube 'transmontano' se tem imposto no futebol nacional e que o trajeto na Taça de Portugal confirma o "bom trabalho desenvolvido".Apesar de encarar o jogo frente ao Benfica como uma oportunidade única para "desfrutar", o médio destaca que o factor casa será "importante para a eliminatória"."Estamos habituados a jogar com frio e em maior altitude e vamos aproveitar isso para criar dificuldades e demonstrar o nosso valor", diz o 'flaviense', que, além de oito temporadas ao serviço do clube da sua terra, representou ainda Feirense, Gondomar e Mirandela.A recuperar de uma lesão desde uma fase inicial da temporada, o jogador de 35 anos confessa que quer voltar a tempo de dar o contributo frente aos 'encarnados'.O Montalegre anunciou na sua página oficial do Facebook que a receção frente ao Benfica para os oitavos de final da Taça de Portugal de futebol será em 19 de dezembro, mas não confirmou a hora ou o local.A autarquia da vila 'transmontana' informou que irá procurar "criar todas as condições" para que o encontro se jogue em Montalegre.Segundo o presidente da câmara, Orlando Alves, será "importante para o clube e para a região" que o jogo se realize no Estádio Municipal Dr. Diogo Vaz Pereira, a casa do Montalegre.