Moreirense-V. Guimarães, 3-2: equipa de Moreira de Cónegos dá lição de eficácia

O Moreirense venceu este domingo o V. Guimarães, por 3-2, em encontro da quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol, acentuando o domínio incontestado nos duelos com o rival concelhio na prova rainha.

Em Moreira de Cónegos, dois golos do brasileiro Yan, aos 20 e 45 minutos, e um do luso-canadiano Steven Vitória, aos 60, contra os de Rochinha, aos 89', e Rafa Soares, aos 90'+3, permitiram aos anfitriões afastar os vitorianos pela quarta vez, após vitórias nas épocas 1998/99 (3-2) e 1999/00 (1-0), ambas como visitante, e 2000/01 (4-3), em casa.

O Moreirense, 15.º colocado da Liga Bwin, vingou a derrota sofrida há duas semanas no estádio do V. Guimarães, sétimo, em encontro da 11.ª jornada do campeonato, derrubando um dos objetivos da época do vencedor da Taça de Portugal em 2012/13.

Com apoio maioritário nas bancadas, a compensar as ausências de André André, André Almeida e Óscar Estupiñán, os vitorianos instalaram-se cedo no meio-campo contrário, mas hesitaram na definição dos lances e foram apanhados de surpresa aos 20 minutos.

Filipe Soares combinou na esquerda com Ibrahima Camará, que contemporizou em plena área para Yan abrir o ativo, dando alento à estratégia dos 'cónegos', que se apoiaram na coesão defensiva para suster a reação rival e continuaram extremamente letais a atacar.

Indiferentes às sucessivas ameaças do Vitória de Guimarães, que viu Rochinha 'disparar' em arco de longe para defesa espetacular de Mateus Pasinato, aos 29 minutos, e Bruno Duarte cabecear a centímetros do poste, aos 42, o Moreirense dilatou a vantagem perto do intervalo, com Yan, a passe de Filipe Soares, a concluir uma jogada de envolvimento.

A aposta em Rafa Soares, Ricardo Quaresma e Marcus Edwards na segunda etapa em nada melhorou a prestação dos pupilos de Pepa, que sofreram o terceiro revés à hora de jogo, quando Steven Vitória se impôs nas alturas, após canto na esquerda de Ibrahima.

Desorientado e descrente na passagem aos 'oitavos', o V. Guimarães arrastou-se em campo na última meia hora e colocou-se à mercê de um desfecho mais pesado, não fosse Bruno Varela opor-se aos 'tiros' de Ibrahima, aos 72 minutos, e André Luís, aos 75.

Rochinha e Rafa Soares aproveitaram a descompressão da equipa de João Henriques para reduzir antes do apito final, num esforço incapaz de impedir que o Moreirense seja, daqui em diante, o único representante de Guimarães nesta edição da Taça de Portugal.

Jogo no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos.

Moreirense - Vitória de Guimarães, 3-2.

Ao intervalo: 2-0.

Marcadores:

1-0, Yan, 20 minutos.

2-0, Yan, 45'.

3-0, Steven Vitória, 60'.

3-1, Rochinha, 89'.

3-2, Rafa Soares, 90'+3.

Equipas:

- Moreirense: Mateus Pasinato, Paulinho, Lazar Rosic, Steven Vitória, Pedro Amador (Abdu Conté, 67), Fábio Pacheco (Gonçalo Franco, 75), Ibrahima Camará (Sori Mané, 74), Filipe Soares (Nikola Jambor, 83), Felipe Pires, Yan (Derik Lacerda, 67) e André Luís.

(Suplentes: Miguel Oliveira, Abdu Conté, Walterson, Sori Mané, Nikola Jambor, Derik Lacerda e Gonçalo Franco).

Treinador: João Henriques.

- V. Guimarães: Bruno Varela, Sacko, André Amaro, Abdul Mumin, Hélder Sá (Rafa Soares, 57), Tomás Händel (Alfa Semedo, 65), Gui (Ricardo Quaresma, 56), Tiago Silva, Rúben Lameiras (Marcus Edwards, 56), Rochinha e Bruno Duarte (Iuri Tavares, 65).

(Suplentes: Matous Trmal, Rafa Soares, Ricardo Quaresma, Marcus Edwards, Alfa Semedo, Jorge Fernandes e Iuri Tavares).

Treinador: Pepa.

Árbitro: Rui Costa (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Tiago Silva (58) e Fábio Pacheco (64).

Assistência: 2.334 espetadores.