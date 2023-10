Moreno depois de ter sido afastado da Taça pelo Canelas: «Derrotas destas podem deixar marcas»

O Canelas venceu este domingo o Chavese eliminou a equipa da Liga Betclic da Taça de Portugal. O jogo só ficou decidido nos penáltis depois do nulo no marcador se ter mantido até ao final do prolongamento. No final do jogo, Moreno, treinador dos transmontanos, considerou que a equipa tinha a obrigação de ter feito mais:"É um balanço negativo porque queríamos muito passar esta eliminatória, mesmo sabendo das dificuldades de competir frente a equipas da Liga 3. As condições do relvado não foram as melhores e também sentimos dificuldades com o registo de jogo do Canelas, que foi quebrando o ritmo. Mas não nos podemos desculpar com isso, tínhamos obrigação de fazer mais e só nos resta dar os parabéns ao Canelas, não porque foram melhores do que nós, mas porque passaram a eliminatória".E reiterou: "Tivemos alguma superioridade, mas com pouca qualidade. Tínhamos obrigação de fazer mais e são derrotas destas que podem deixar marcas. Temos de trabalhar em cima dos erros e tirar algumas coisas positiva. Responsabilidade total nossa, por não termos passado a eliminatória. Estou desiludido por termos sido afastados, mas não tenho nada a apontar ao comportamento dos atletas. Precisamos de melhorar muitas coisas porque o que fizemos hoje foi curto, mas não quero criar ansiedade ou desconfiança com esta derrota".