Moreno: «Muitos dos jogadores e equipas técnicas estão na Liga 3 por falta de oportunidades»

O treinador do V, Guimarães, Moreno Teixeira, esteve na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques esta sexta-feira para promover a antevisão da partida com o Canelas, da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, que se realiza este sábado, pelas 15h30, em Gaia."Olhamos para o jogo de amanhã da mesma forma como os jogos do nosso campeonato. É um jogo de Taça, sabemos o que isso significa, sabemos as surpresas que existem. Percebo perfeitamente as dificuldades que vamos encontrar porque estive um ano e meio na Liga 3 e conheço a qualidade que há naquele campeonato. Muitos dos atletas e equipas técnicas estão nesse escalão por falta de oportunidades, porque a qualidade está lá. A par disso, sabemos como estas equipas abordam os jogos na Taça de Portugal. A responsabilidade está do nosso lado, sabemos isso. Respeitamos o Caneças, mas somos o Vitória. Queremos ganhar a eliminatória e estar na fase seguinte.""Não. Muito diferente, não. Não sou de dar oportunidades só por dar, os atletas têm de conquistar as oportunidades. Já foram todos utilizados, confiamos em todos, mas tirar onze e meter onze só iria complicar a vida. Podem surgir mudanças, mas não vamos alterar onze jogadores.""Terá de ser uma equipa a abordar o jogo como abordou o encontro com o Benfica ou contra o Paços de Ferreira e como vamos fazer frente ao Boavista. Se possível, queremos melhorar a qualidade de jogo. Os espaços podem ser diferentes, o Canelas pode apresentar linhas mais juntas, mais baixas, mas não podemos deixar de ser nós.""Queremos focar-nos só no jogo de amanhã. Todas as equipas têm o sonho de chegar ao Jamor, mas não faz sentido estar a pensar já nisso, mas sim no jogo de amanhã, na próxima eliminatória. O caminho para o Jamor tem muito a ver com a sorte no sorteio.""É um miúdo fantástico, faz parte do nosso lote de capitães, ele sabe a importância que tem no grupo mesmo estando de fora. Neste momento, é importante não nos precipitarmos para que os jogadores que estão de fora possam voltar de vez. Não tenho dúvida que o Tomás Händel será importante, assim como os restantes jogadores que estão de fora.""Nestas duas últimas jornadas tivemos um apoio e ajudas incríveis vindos da bancada. Não fiz esse agradecimento e sinto que fui injusto. Quero agradecer o apoio que nos deram contra o Benfica, o ambiente que colocaram dentro do estádio, e o apoio que nos deram frente ao Paços de Ferreira. Se não tivéssemos o calor que veio da bancada nestes jogos não teríamos conseguido os quatro pontos. Quero ser grato a quem me ajuda a ganhar. Os adeptos foram fantásticos nestas últimas jornadas, como o sabem ser. Fui, talvez, injusto com eles e quero agradecer-lhes o calor que deram aos jogos. No dia em que apareça um resultado não tão positivo que tenham a paciência que têm tido connosco."