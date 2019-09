Mortágua-Penafiel, 2-3 (a.p.): Triunfo suado dos penafidelenses

O Penafiel venceu o Mortágua por 3-2, após prolongamento, depois de quase ter caído no tempo regulamentar, em encontro da segunda eliminatória da Taça de Portugal, disputado no Campo da Gandarada, em Mortágua.O conjunto dos distritais adiantou-se aos 85 minutos, por Daniel Pinto, e teve a surpresa à sua mercê, mas nos descontos, aos 90+2', João Paulo forçou o prolongamento, no qual a equipa da 2. Liga se impôs, com tentos de Ronaldo Tavares (92') e Pires (113'), já de nada valendo aos locais o golo de Duda (117').Nos primeiros 45 minutos, o Penafiel mostrou ser uma equipa de um escalão superior, ao pressionar mais no meio campo do Mortágua, que mostrou uma defesa coesa e atenta, bloqueando sempre as investidas da equipa da 2.ª Liga. Quando o setor recuado não conseguiu suster o Penafiel, o guarda-redes Luís Pedro esteve em evidência, com três defesas de grau de dificuldade elevado. O Mortágua, que lidera a Divisão de Honra da Associação de Futebol do Distrito de Viseu, ganhou mais força após a primeira hora de jogo e, aos 63 minutos, só não marcou devido a uma grande defesa de Luís Ribeiro. As investidas do Mortágua deram frutos aos 85 minutos, com um golo de Daniel Pinto, que tinha entrado 10 minutos antes, mas, já nos descontos, aos 90+2', João Paulo conseguiu restabelecer a igualdade forçar o prolongamento.Para o tempo extra, o Penafiel entrou forte desde o início e, passados dois minutos, deu a volta ao marcador, através de Ronaldo Tavares. Na segunda parte do prolongamento, e já com as duas equipas a apresentarem-se cansadas, Pires, com a baliza adversária praticamente aberta, aumentou a vantagem do Penafiel, aos 113 minutos. Uma diferença que o Mortágua diminuiu, quatro minutos depois, aos 117', com um golo de Duda.