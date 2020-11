Nacional vence Casa Pia com bis de Riachos no prolongamento e segue na Taça de Portugal

O Nacional venceu esta quarta-feira o Casa Pia, por 3-2, com bis de Brayan Riascos no prolongamento. A formação madeirense segue em frente na Taça de Portugal.





A formação de Luís Freire foi a primeira a chegar ao golo, aos 28 minutos, por Ibrahim Alhassan, tendo chegado ao intervalo em vantagem. No entanto, na 2.ª parte o Casa Pia empatou por Saviour Godwin, obrigando assim a prolongamento.Já no tempo extra, o Casa Pia, por Vítor Gonçalves, deu a volta ao marcador, mas mesmo a terminar a 1.ª parte do prolongamento Brayan Riachos marcou dois golos e fixou o resultado final em 3-2.