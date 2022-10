Nacional vence Oliveirense no prolongamento e segue em frente na Taça de Portugal

O Nacional venceu este sábado no Estádio da Madeira a Oliveirense por 3-1, após prolongamento, depois do 1-1 no tempo regulamentar, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal e segue em frente na prova.

Num jogo bem disputado e onde a Oliveirense atuou a segunda metade do prolongamento em inferioridade numérica, fruto das expulsões de Gonçalo Pimenta e Pedro Marques, o Nacional logrou superiorizar-se e seguir em frente na Taça de Portugal, com golos de Witi (14), no período regulamentar, e de Dudu (108) e Danilovic (113) no prolongamento, em contraponto com o golo de Rodrigo Borges aos 83 minutos.

Ao longo da primeira parte a análise mais concisa que se poderá fazer e utilizando uma máxima no futebol, foi que a eficácia ditou as suas leis no duelo entre duas equipas da II Liga.

Com efeito, a Oliveirense foi claramente a melhor equipa em campo, em todos os capítulos, e criou um lote de cinco a seis ocasiões, algumas flagrantes, para chegar ao golo. Mas foi o Nacional a marcar, num rápido contra-ataque, finalizado por Witi com um remate à entrada da área, que ainda sofreu um desvio, antes de se instalar no fundo na baliza.

Michel Lima foi o maior perdulário durante este período, não logrando finalizar lances claros para golo, sendo os mais óbvios os ocorridos aos 11 e 16 minutos.

A segunda metade foi diferente, com o equilíbrio a ser a nota dominante e foi mesmo o Nacional o primeiro a dispor, aos 57 minutos, de uma soberana ocasião, com Danilovic a assistir e Wallisson Bahia que envio a bola à barra.

Aos 61 minutos, foi o recém-entrado Pipe Gomez que enviou a bola ao poste. A Oliveirense respondeu e aos 67 minutos, Rui Encarnação com duas boas intervenções negou o golo a Duarte Duarte e depois a Serginho.

Até que aos 83 minutos, a Oliveirense chegou à igualdade, num cabeceamento de Rodrigo Borges, após um livre cobrado por Duarte Duarte, levando a partida para prolongamento.

No prolongamento, Gonçalo Pimenta foi expulso, por acumulação de cartões amarelos, nos segundos finais da primeira metade, com o Nacional a retirar dividendos da superioridade numérica, faturando por duas vezes, primeiro por Dudu (108) e depois por Danilovic (113), na conversão de uma grande penalidade, num lance que originou também a expulsão de Pedro Marques.

Jogo realizado no Estádio da Madeira, no Funchal.

Nacional-Oliveirense, 3-1 (após prolongamento)

Ao intervalo: 1-0.

No final do tempo regulamentar: 1-1

No final da primeira parte do prolongamento: 1-1

Marcadores:

1-0, Witi, 14 minutos.

1-1, Rodrigo Borges, 83.

2-1, Dudu, 108.

3-1, Danilovic, 113 (grande penalidade).

Equipas:

- Nacional: Rui Encarnação, Rúben Macedo (André Sousa, 74), Rafael Vieira, Clayton, José Gomes, Witi, Sérgio Marakis (Francisco Ramos, 74), Danilovic, Carlos Daniel (Luís Esteves, 68), Zé Manuel (Pipe Gomez, 61 (Dudu, 98)) e Wallisson Bahia (Juan Calero, 68).

(Suplentes: Daniel Guimarães, Paulo Vítor, Bruno Gomes, Luís Esteves, Pipe Gomez, André Sousa, Francisco Ramos, Dudu e Juan Calero).

Treinador: Filipe Cândido.

Oliveirense: Nuno Silva, Gonçalo Pimenta, Volnei, Rodrigo Borges, Miguel Maga (Pedro Marques, 103), Ibrahima Guirassy (Filipe Alves, 79), Serginho (Marcelo Marques, 72), Michel Lima (Duarte Duarte, 63), Lessinho (Zé Leite, 63), Jaiminho (Miguel Pereira, 79) e Jonata.

(Suplentes: Rui Dabó, Filipe Alves, Pedro Graça, Miguel Pereira, Duarte Duarte, Marcelo Marques, Pedro Marques, Pisco e Zé Leite).

Treinador: Fábio Pereira.

Árbitro: Flávio Lima (AF Lisboa).

Acção disciplinar: Cartão amarelo para Ibrahima (33), Fábio Pereira (39), Rodrigo Borges (53), Wallisson Bahia (58), Sérgio Marakis (67), Zé Gomes (80), Witi (86), Gonçalo Pimenta (90+2 e 105+1), Juan Calero (90+5), Clayton (97) e Volnei (108). Cartão vermelho por acumulação para Gonçalo Pimenta (105+1) e direto para Pedro Marques (112).

Assistência: 227 espetadores.