Nuno Oliveira: «O estilo de jogo era algo a que não queríamos fugir»

Nuno Oliveira abordou a goleada sofrida pelo Belenenses diante do Sporting apenas na conferência de imprensa que se seguiu ao encontro, já que foi um dos adjuntos a falar na flash interview. O treinador dos azuis manifestou confiança na subida de divisão e reiterou que a equipa manteve o estilo de jogo que a carateriza.





"Não descuramos em nada o que são os nossos objetivos. Para o ano vamos estar na terceira liga. É para subir de divisão. Temos uma semana em que vamos cair na realidade e 'mudar o chip'", começou por referir.

"É ótimo, é fantástico. Aquilo que sinto é irrelevante para esse aspeto, o que é relevante é que o Belenenses joga no Restelo e rejeita imitações. Foi uma prova viva. O sentimento e a mística que se viveu neste estádio deixou provas dadas do que é o Belenenses e do que vai ser daqui para a frente."



Lance da lesão de Porro

"Ainda não consegui ver o lance, só consegui falar com o Rúben [Amorim] e esperemos que possa ser só um susto. Relativamente ao jogador [que provocou a lesão, André Frias], conheço o atleta perfeitamente e sei que não tem maldade nenhuma. Pode ter entrado mal, mas sem maldade. É muito bom miúdo, certamente vai ser das primeiras pessoas a querer dar as melhoras ao Porro."



Estilo de jogo e a exibição

"O estilo de jogo era algo a que não queríamos fugir. Não queríamos vir aqui com o Sporting e não sermos nós. Foi uma prestação positiva, com momentos bons da nossa parte. Os jogadores sentem-se motivados e agora têm ainda mais certezas do clube em que estão. Sabem a responsabilidade deles e isto pode motivá-los para dar a volta no campeonato", terminou.