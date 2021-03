FC Porto e Sp. Braga entram esta quarta-feira em campo, em jogo da segunda mão da meia-final da Taça de Portugal. Consulte aqui as escolhas de Sérgio Conceição e Carlos Carvalhal para o embate de hoje. Nota para as presenças de Sérgio Oliveira e Taremi no banco portista.





Diogo Costa; Manafá, Mbemba, Pepe e Sarr; Grujic, Uribe e Otávio; Luis Díaz, Corona e MaregaSuplentes: Marchesín, Diogo Leite, Taremi, Zaidu, Sérgio Oliveira, Evanilson e Francisco ConceiçãoMatheus; Tormena, Raúl Silva e Borja; Esgaio, Al Musrati, Fransérgio e Galeno; Piazon, Ricardo Horta e Abel RuizSuplentes: Tiago Sá, Zé Carlos, João Novais, André Horta, Sporar, Rodrigo Gomes e Bruno RodriguesSigatodas as incidências do encontro.