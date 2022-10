Olhanense-BSAD: “Pressão” do lado azul

O Olhanense ainda não somou pontos no Campeonato de Portugal, mas na Taça de Portugal tem mostrado eficácia e o treinador Jorge Viegas admite que a receção à B SAD "pode ser um jogo de viragem". O responsável pelo conjunto rubronegro assinala: "A classificação, no campeonato, não corresponde à qualidade dos jogadores e ao que temos produzido em campo e esta é uma boa oportunidade para mudarmos o paradigma, procurando aliar um bom desempenho a um resultado favorável." A pressão, assegura Jorge Viegas, "estará do outro lado do campo e quanto à motivação nem é preciso falar". "Defrontaremos uma equipa de um escalão superior, num jogo com transmissão televisiva e, se ganharmos, todos falarão no Olhanense", enfatizou o técnico.Do outro lado, Nandinho atirou: "É um jogo contra um clube histórico do futebol português, a responsabilidade é toda nossa. Temos a obrigação de passar a eliminatória e assumir que somos favoritos."