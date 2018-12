Os casos do Montalegre-Benfica

Manuel Oliveira (nota 4)Arbitragem positiva. Geriu o jogo com critério largo a nível disciplinar, aproveitando a correção dos jogadores ao longo do encontro. Tecnicamente decidiu bem os lances dentro das áreas, apesar da dificuldade gerada pelo estado do terreno de jogo. Bem auxiliado.Infração de Tavares sobre Corchia com algum perigo para o adversário. Ficou cartão amarelo por exibirConti aborda tarde a bola e atinge Paulo Roberto de forma negligente, sem possibilidade de a jogar. Amarelo bem exibidoPaulo Rodrigues cabeceia a bola e esta embate no braço de Gabriel sem qualquer tipo de infração. O defesa estava muito pertoZivkovic falha o domínio da bola e, na rotação, tropeça no guarda-redes sem qualquer tipo de infração. Árbitro decidiu bemVítor Alves tenta tirar a bola a João Félix e este acaba por cair após tropeçar no pé do defesa sem qualquer tipo de infração