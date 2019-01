Os horários de todos os jogos dos quartos-de-final da Taça de Portugal

- Os jogos dos quartos de final da Taça de Portugal de futebol vão disputar-se a 15 e 16 de janeiro, sendo que o Benfica terá duas deslocações a Guimarães no espaço de três dias.A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou esta sexta-feira o calendário da próxima eliminatória da prova 'rainha', que começa no dia 15 de janeiro, uma terça-feira, com o detentor do troféu, D. Aves, a receber o Sp. Braga, às 18 horas.No mesmo dia, o FC Porto vai a Matosinhos, defrontar o Leixões, a partir das 19h30, enquanto o Benfica joga em Guimarães, perante o Vitória local, às 20h45.Este será o primeiro de dois confrontos entre 'encarnados' e vitorianos no espaço de três dias, já que, no dia 18, as duas formações voltam a defrontar-se, na Cidade Berço, em jogo da 18.ª jornada da I Liga.A última partida dos quartos de final da Taça de Portugal está agendada para dia 16 de janeiro, uma quarta-feira, às 20:45, com a deslocação do Sporting, finalista da última edição da prova, ao terreno do Feirense.Programa dos quartos de final da Taça de Portugal:Desportivo das Aves (I)-Sporting da Braga (I), 18 horas (SportTV2).Leixões (II)-FC Porto (I), 19h30 (SportTV1).Vitória de Guimarães (I)-Benfica (I), 20h45 (RTP1).Feirense (I) - Sporting (I), 20h45 (RTP1).