Os onzes de Sp. Braga e FC Porto para a final da Taça de Portugal

A final da Taça de Portugal, entre o Sp. Braga e o FC Porto, está marcada para as 17h15 e já há onzes oficiais.: Matheus; Victor Gómez, Tormena, Niakaté e Borja; Al Musrati e André Horta; Iuri Medeiros; Ricardo Horta e Bruma; Abel Ruiz.Suplentes do Sp. Braga: Tiago Sá, Serdar, Álvaro Djaló, Paulo Oliveira, Mendes, Racic, Pizzi, Simon Banza e Castro.: Cláudio Ramos; Pepê, Pepe, Marcano e Wendell; Uribe, Eustáquio, Otávio e Galeno; Taremi e Evanilson.Suplentes do FC Porto: Diogo Costa, Fábio Cardoso, Veron, Zaidu, Grujic, Rodrigo Conceição, Namaso, André Franco e Toni Martínez.