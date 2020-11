Paredes-Benfica, em direto

Outros convocados: Svilar, Morato, Kalaica, Vukotic, Paulo Bernardo, Csoboth, Gerson, Daniel dos Anjos e Ferreyra.





Equipa provável do Benfica: Helton Leite; Gilberto, Ferro, Jardel e João Ferreira; Cervi, Samaris, Pizzi e Tiago Araújo; Chiquinho e Gonçalo Ramos.Outros convocados: Iván Cruz, João Abreu, Meneses, Drula, Tavares, Gazela, Ferraz, Caleb Gomina e Ginho.Equipa provável do Paredes: Marco Ribeiro; Amadeu, Tó Jó, Henrique e Bangoura; Ema, Marcão, João Rafael e Ismael; Madureira e Nuno Martins.Vítor Ferreira, árbitro de 32 anos da AF Braga, foi nomeado para dirigir o encontro entre Paredes e Benfica.O encontro de hoje deve assinalar a estreia de Helton Leite, guarda-redes brasileiro contratado ao Boavista.O avançado, que tem treinado com o plantel, acabou por ser chamado para a deslocação ao Norte do país.Outra surpresa é Facundo Ferreyra. O argentino, depois de uma época e meia de empréstimo ao Espanyol, não foi colocado e acabou por ser inscrito.Os defesas João Ferreira, Morato e Kalaica e o médio Paulo Bernardo também são novidade numa lista de JJ, embora no passado já tenham sido chamados.O médio Vukotic (21 anos), os extremos Csoboth (20), Gerson Sousa (18) e Tiago Araújo (19) e o avançado Daniel dos Anjos (24) estrearam-se numa convocatória da equipa principal.Jorge Jesus deu descanso aos internacionais, convocando futebolistas ‘made in Seixal’.Do lado das águias, a semana ficou marcada pelas infeções de Covid-19 de Weigl e Darwin, sendo que o avançado esteve ao serviço das seleções."Somos uma equipa que vem mesmo das divisões inferiores e com jogadores da sua formação que nunca passaram pelos escalões nacionais nas camadas jovens", lembrou Couto.No lançamento do jogo, o treinador desmentiu o homólogo da Luz, ou seja, de que o seu plantel tem jogadores que já passaram pela 2ª Liga."Na nossa cabeça existe a enorme convicção de que podemos ganhar, apesar das poucas probalidades", afirmou Eurico Couto.Apesar da diferença abissal que considera existir entre as duas equipas, o treinador do Paredes mostrou-se confiança no apuramento.Os encarnados são finalistas vencidos da prova, tendo perdido (1-2) frente ao FC Porto, em Coimbra, a 1 de agosto passado.O Benfica, que ocupa o 3º lugar na Liga NOS, estreia-se na edição 2020/21 da Taça de PortugalPara chegar à 3ª eliminatória, o Paredes eliminou AD Castro Daire (1-0), em casa, e AR São Martinho (2-1), fora.O Paredes ocupa o 3º lugar da Série C do Campeonato de Portugal, com 10 pontos.Desta, a formação nortenha recebe o Benfica em casa, no Estádio Cidade Desportiva de Paredes.O Benfica, de resto, ganhou a Taça de Potugal nessa temporada, derrotando (3-1) o FC Porto, na final.Os golos da equipa comandada pelo húngaro Pal Csernai foram apontados por Manniche, Wando e Nené.Em 1984/85, os encarnados venceram por 3-0, nos quartos-de-final da Taça de Portugal, num jogo realizado em Penafiel.Os dois clubes já mediram forças uma vez na prova rainha do futebol português.Paredes e Benfica realizam o último encontro deste sábado referente à 3.ª eliminatória da Taça de Portugal. O apito inicial está marcado para as 21h15. Siga aqui tudo em direto!