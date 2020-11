Paredes: Ginho reencontra Jorge Jesus

Este jogo será de de reencontros para Ginho. O experiente lateral do Paredes é o único jogador do plantel que já teve Jorge Jesus a treinar o adversário. Foi na época 2006/07, num jogo para a Taça de Portugal, Ginho representava o Paredes, enquanto o atual treinador do Benfica liderava a equipa do Belenenses. “Era uma equipa de craques, o Zé Pedro, o Silas, o Rolando, o Dady... e depois tinha o Jorge Jesus, que já naquela altura se percebia ser um treinador muito preocupado com a tática. Estava sempre a dar indicações para o relvado”, lembra o jogador, de 35 anos. Nesse jogo, o Paredes forçou o Belenenses ao prolongamento, acabando a equipa da 1ª Liga por ser mais forte e seguir em frente (2-4, após prolongamento).