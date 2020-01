Paulo Alves: «Saímos de cabeça erguida»

O Varzim foi esta terça-feira derrotado por 2-1 frente ao FC Porto e ficou pelo caminho na Taça de Portugal.





No final da partida, o técnico dos varzinistas lamentou a eliminação mas destacou a boa exibição da equipa em pleno Estádio do Dragão."É um desconsolo evidente pelo comportamento dos jogadores. Temos de estar orgulhosos daquilo que conseguiram demonstrar", disse Paulo Alves na flash interview, admitindo que o FC Porto era "um adversário superior em tudo e mais alguma coisa". "Conseguimos demonstrar o que estamos a fazer de bom no campeonato e pelo jogo que realizámos merecíamos mais qualquer coisa", acrescentou o técnico.Paulo Alves sublinhou ainda capacidade que o Varzim teve para discutir o jogo. "Apesar do respeito pelo adversário não permito receio de ninguém. Foi isso que aconteceu. Dividimos o jogo, mas não fomos clarividentes no último terço. Faltou leitura no último passe. Saímos de cabeça erguida", justificou, analisando ainda uma possível irregularidade no primeiro golo do FC Porto. "Pareceu-me falta sobre o Leonardo, mas o FC Porto fez dois golos e segue o seu caminho", concluiu.