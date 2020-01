Paulo Cadete: «Sinto que a cidade de Viseu está muito orgulhosa do que fizemos aqui»

O Ac. Viseu bateu (1-0) o Canelas 2010, em jogo a contar para os quartos-de-final da Taça de Portugal, num encontro em que Anthony Carter, avançado d'Os viriatos, fez nos descontos o único golo da partida, que colocou a formação de Viseu pela primeira vez nas 'meias' da Prova Rainha.





No final do encontro, Paulo Cadete, treinador-adjunto do Ac. Viseu, mostrou-se orgulhoso pelo trabalho desempenhado pelos jogadores, agradeceu a presença e o apoio dos adeptos e perspetivou ainda o duelo com o FC Porto, na próxima fase da prova."Foi uma verdadeira meia-final. Eu queria destacar um pouco essa massa humana que esteve cá presente. Foi um jogo um pouco ansioso, sobretudo na 1.ª parte, muito por culpa da estratégia trazida pelo Canelas, mas um jogo que nos levou a um feito inédito. Ir às meias finais foi um feito que conseguimos alcançar e sinto que a cidade de Viseu está muito orgulhosa do que fizemos aqui, assim como pertencermos às quatro melhores equipas da Taça de Portugal", afirmou o técnico, em declarações à Sport TV."É o FC Porto, não há muito mais a dizer. Agora, há que desfrutar deste momento. Vamos viver este momento, porque a partir de amanhã temos de pensar já no Desp. Chaves. Vamos saborear o que conquistámos, até porque o tempo é curto", concluiu.