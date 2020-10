Paulo Lopes: «Vilafranquense não aceitou jogar no campo do Vidago»

O jogo entre o Vidago e o Vilafranquense a contar para a segunda eliminatória da Taça de Portugal vai realizar-se no dia 11 de Outubro no Complexo Desportivo Francisco Carvalho, em Chaves, local onde habitualmente atuava o Chaves Satélite, que acabou por desistir de participar na presente edição do Campeonato de Portugal.



Paulo Lopes, presidente do Vidago, explicou a Record que a mudança de sítio deveu-se a uma imposição dos ribatejanos, sendo que agora o embate irá desenrolar-se a cerca de 15 quilómetros da casa habitual do emblema fundado em 1949.



"O Vilafranquense não aceitou jogar no nosso campo de jogos e tivemos de pensar noutro local para se realizar a partida. Vai acontecer no Complexo Desportivo Francisco Carvalho, em Chaves. Caso existisse a possibilidade de haver público o jogo seria no Estádio Municipal de Chaves", declarou o líder do emblema que ascendeu da Divisão de Honra da AF Vila Real aos Nacionais na última temporada.



Sublinhe-se que no início da temporada 2020/2021, o Vidago Futebol Clube procurou uma autorização da Federação Portuguesa de Futebol para que pudesse jogar na casa habitual, o Estádio João de Oliveira, por ser o primeiro ano no Campeonato de Portugal, em virtude de o relvado sintético não ter as medidas regulamentares. Os adversários do Vidago no Campeonato de Portugal aceitaram ali jogar mas a formação de Vila Franca de Xira.