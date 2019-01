Paulo Lopo elogia jogadores do Leixões: «Mereciam, pelo menos, ir a penáltis»

Paulo Lopo, presidente da SAD do Leixões, mostrou-se orgulhoso da atitude demonstrada pelos jogadores no confronto com o FC Porto. A equipa de Matosinhos foi eliminada da Taça de Portugal, por 2-1, com o golo decisivo a ter surgido apenas nos últimos minutos do prolongamento O dirigente recorreu à rede social Facebook para destacar a qualidade do plantel orientado por Jorge Casquilha. "No rescaldo deste dia tão especial, queria em primeiro lugar agradecer aos meus jogadores. Foram grandes e mereciam pelo menos ir a penáltis. Não ganhámos este jogo, pela segunda vez em três épocas fomos aos quartos de final da Taça de Portugal e fomos eliminados pela equipa campeã nacional. Mas mostrámos atitude, caráter e qualidade", escreveu Paulo Lopo."Quero também agradecer ao nossos adeptos que são fantásticos e, tal como os nossos jogadores, nunca se vergaram nem viraram a cara à luta. Gostava muito de vos pedir que venham ao estádio e apoiem a nossa equipa. O Leixões merece ir para a primeira divisão e só todos juntos conseguiremos atingir os nossos objetivos. Nós vamos fazer tudo o que está ao nosso alcance para estarmos sempre juntos pelo nosso ideal", acrescentou. Paulo Lopo deixou ainda uma palavra de agradecimento à direção do clube, liderada por Jorge Moreira: "Tudo fizeram para, em conjunto connosco, organizar este belo espetáculo."