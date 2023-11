Paulo Sérgio: «Sou o responsável pelo que se viu»

O treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, assumiu a derrota. "Não entrámos bem, fomos muito permissivos e a perder reagimos e tivemos boas ocasiões antes do intervalo mas depois o Sp. Braga foi feliz e o 0-3 representou uma montanha muito grande, uma pancada demasiado forte", disse, adiantando: "Sou o responsável pelo que se viu, pois quiçá mostrei demasiada audácia e usei a estratégia errada, sobretudo no momento da perda, perante uma equipa com a qualidade do Sp. Braga".