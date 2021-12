Minutos após Cândido Costa retirar as bolinhas que ditaram o embate entre Leça e Sporting nos quartos-de-final da Taça de Portugal, os telemóveis de dirigentes, técnicos e jogadores foram invadidos por mensagens de amigos, muitos deles a solicitarem bilhetes para o encontro que terá lugar entre 11 e 13 de janeiro do próximo ano. Disso mesmo deu conta José Pinho, presidente do emblema Leça da Palmeira. "Temos aqui um núcleo sportinguista em Matosinhos. Eles já são bastantes e há sportinguistas espalhados por Portugal inteiro e também na zona norte. Estamos a contar com casa cheia" referiu ao Canal 11 o líder do primeiro clube do quarto escalão a atingir os ‘quartos’ da Taça desde 1999.