Pedro Alves: «Equipa nunca baixou os braços»

Naturalmente desapontado pela derrota do seu Coimbrões diante do FC Porto, Pedro Alves elogiou o facto de os seus pupilos nunca terem baixado os braços perante as adversidades e assumiu que a entrada em força dos dragões acabou por ser determinante na definição do resultado final.





"Um dos aspetos do jogo que tínhamos previsto seria a possível entrada forte do FC Porto, como é apanágio da equipa. A minha equipa teve dificuldades nos primeiros 15 minutos, mas à medida que o jogo se foi desenvolvendo. Fomos ganhando confiança. Houve um ou outro momento em que conseguimos demonstrar o que é o Coimbrões", começou por apontar.Pedro Alves falou também daquilo que representa esta partida para o seu clube e deixou também vários agradecimentos. "Quero deixar uma mensagem para o meu grupo de trabalho, que nunca baixou os braços e uma palavra de agradecimento a todas as pessoas que se deslocaram a este estádio para nos apoiar. Este jogo proporciona um crescimento a nível clubístico, porque teve uma organização de um evento com grandeza. Em termos de equipa, proporciona o crescimento do grupo de trabalho, porque foi forçado a um ritmo que não está habituado."