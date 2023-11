Pedro Moreira: «Na parte da justiça tenho dúvidas em relação ao resultado»

Pedro Moreira perdeu na estreia como treinador do Casa Pia, ao ser eliminado pelo Nacional na Taça de Portugal."Jogámos contra uma equipa com qualidade, não perde há algum tempo e tem princípios bem adquiridos. Tentámos, com alguma identidade, ter a capacidade de não permitir que a bola lá chegasse e, ao mesmo tempo – e quem tem a noção do que foi a nossa equipa no último ano – é uma equipa que tem de assumir riscos e a capacidade para ter a bola com mais qualidade e foi isso que nós, muitas vezes, nós trabalhámos aqui. Atenção que este campo é difícil e esta relva também se torna sempre muito complicada para quem quer procurar jogar e a relva, em especial na segunda parte, foi uma dificuldade que nós tivemos. Aquilo que eu senti é que uma equipa como a nossa, que procurou de forma organizada e metódica chegar e criar ocasiões de golo contra uma equipa forte, quando desperdiça a oportunidade que teve mesmo no final do jogo, na cara do guarda-redes, fica mais difícil para darmos a volta. Portanto, na parte da justiça eu tenho dúvidas em relação ao resultado, mas naturalmente temos de aceitar o que aconteceu e pensar que o futuro tem de ser feito de forma diferente. Vamos à procura de coisas melhores no próximo jogo", disse o técnico.