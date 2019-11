Pedro Ribeiro: «Houve uma equipa a tentar jogar e outra à procura do erro»

O Belenenses SAD ficou, este domingo, afastado da Taça de Portugal ao perder 0-1 com o Desp. Chaves, em jogo da 4.ª eliminatória da prova.Pedro Ribeiro, treinador do conjunto de Belém, acredita que a sua equipa fez mais para merecer outro resultado e lamentou a forte eficácia do ataque flaviense."Ganhou a equipa que marcou. Não se trata de ser um resultado inesperado ou não, trata-se de quem teve eficácia e ganhou o jogo. Parabéns ao Chaves.Tivemos várias oportunidades de golo, as primeiras, e quando digo primeiras refiro-me a três ou quatro oportunidades, e depois oferecemos. Há uma diferença significativa entre criar oportunidades e oferecer e foi o que fizemos. A desilusão é essa", frisou o técnico de 33 anos."[Na segunda parte] Arriscar-me-ia a dizer que se alugava meio-campo. Houve uma equipa a tentar jogar e lá chegar e outra à procura do erro. Respeito a estratégia, pois o Chaves jogou de forma eficiente e ganhou o jogo com a estratégia que adotou.""Se queremos ser uma equipa que termine o dia feliz temos de jogar e não oferecer jogos. Oferecemos o jogo aqui em Chaves e a desilusão é essa, se tivéssemos jogado e não criado... mas criámos o suficiente para estar a falar de outro resultado", concluiu.