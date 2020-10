Penafiel garante passagem à 3.ª eliminatória da Taça ao vencer em Lagos

O Penafiel, da 2.ª Liga, assegurou este sábado a passagem à terceira eliminatória da Taça de Portugal, ao vencer o Esperança de Lagos, equipa do terceiro escalão, por 3-1, depois de ter estado em desvantagem no marcador.

No Municipal de Lagos, Zé Maria, aos 11 minutos, abriu o marcador para os algarvios, mas o Penafiel deu a volta ao marcador e chegou ao intervalo em vantagem, com golos de Pedro Soares (24) e Gustavo (40), tendo Júnior Franco (90) fixado o resultado.

A equipa da II Liga portuguesa de futebol jogou os últimos seis minutos em inferioridade, depois de Vasco Braga ter sido expulso, aos 84 minutos, por acumulação de cartões amarelos.

A superioridade da equipa de Penafiel foi evidente ao longo de toda a partida, com o domínio do jogo, embora tenha sido surpreendida pelo golo madrugador dos algarvios.

No primeiro jogo oficial da temporada, o Esperança de Lagos conseguiu surpreender o seu opositor da II Liga portuguesa de futebol, quando, aos 11 minutos, Zé Maria aproveitou uma desatenção da defesa penafidelense e, isolado, bateu o guarda-redes Filipe Ferreira.

Contudo, a resistência dos algarvios à superioridade técnica e física do Penafiel durou apenas até aos 24 minutos, altura em que Pedro Soares igualou a partida.

A partir do golo, o jogo passou a ter um só sentido, o da baliza algarvia, tendo Gustavo, aos 40 minutos, virado o marcador e dando vantagem ao Penafiel.

No segundo tempo, a equipa orientada por Pedro Ribeiro manteve sempre o domínio do jogo, embora sem conseguir materializar em golos as várias oportunidades criadas.

Aos 90 minutos, Júnior Franco fixou o marcador, ao assinar o terceiro tento do Penafiel, com um 'chapéu' ao guarda-redes algarvio quase do meio campo, reforçando a passagem à terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Jogo no Estádio Municipal de Lagos.

Esperança de Lagos - Penafiel:

Ao intervalo: 1-2.

Marcadores:

1-0, Zé Maria, aos 11 minutos.

1-1, Pedro Soares, 24.

1-2, Gustavo,40.

1-3, Júnior Franco, 90.





Equipas:

Esperança de Lagos: Luís Pedrosa, Ibrahim, Pinto, Tiago Coelho, Sarpong, Nuno Alves (Gerson, 61), Pedro Rodrigues, Harruna, João Duarte (Gonçalo Teixeira, 61), Zé Maria e João Nóbrega (Pina, 82).

(Suplentes: Rafael Candeias, Yaggo Gomes, Gonçalo Teixeira, Gerson, Pina e Gonçalo Velasques).

Treinador: Roberto Alberto.

Penafiel: Luís Ribeiro, Vitinha, Coronas, David, Cassiano (Wagner, 77), Ludovic (Paulo Henrique, 77), Vasco Braga, Júnior Franco, Simão, Pedro Soares (Pedro Prazeres, 68, Capela, 87) e Gustavo (Ronaldo Tavares, 68).

(Suplentes: Emanuel Novo, Vini, Alan Schons, Ronaldo Tavares, Wagner, Paulo Henrique, João Amorim, Capela e Pedro Prazeres).

Treinador: Pedro Ribeiro.

Árbitro: Rui Soares (AF de Santarém).

Ação disciplinar: Cartão amarelo a Luís Pedrosa (14), João Duarte (21), Vasco Braga (31 e 83), Sarpong (35), Ludovic (75) e Coronas (90+3). Cartão vermelho por acumulação de cartões amarelos a Vasco Braga (83).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia da covid-19.