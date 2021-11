Penafiel-Portimonense, 0-3: algarvios resolveram na primeira parte

O primodivisionário Portimonense qualificou-se esta sexta-feira para os oitavos de final da Taça de Portugal, após vencer no reduto do Penafiel, da Liga Sabseg, por 3-0, num jogo resolvido na primeira parte.

Aylton Boa Morte adiantou o Portimonense, aos 26 minutos, e 'bisou', quatro minutos depois, antes de Angulo fazer o terceiro, aos 42, e fixar o resultado final, num jogo em que a eficácia dos algarvios, mais experientes e com melhores executantes, acabou por fazer a diferença.

Os penafidelenses até começaram melhor, conseguiram lances de golo, mas falharam na finalização, bem evidente nos desperdícios de Feliz Vaz e Robinho, no mesmo lance, aos oito minutos, e, mais tarde, aos 17, foi Roberto a testar os reflexos de Nakamura.

Os algarvios, até aí mais preocupados em ajustar-se ao adversário, só precisaram de uma saída rápida para fazer a diferença: Nakajima, aos 26 minutos, conduziu o contra-ataque, e, à entrada da área contrária, serviu na direita Aylton, que 'fuzilou' Caio Secco.

Pouco depois, um lance parecido valeu o segundo ao Portimonense, mas desta feita Aylton optou por 'picar' a bola na saída do guarda-redes do Penafiel, que voltaria a ser batido já perto do intervalo, em mais uma 'bomba' de Angulo, com tempo e espaço à entrada da área do Penafiel.

A segunda parte foi menos movimentada, com os algarvios a gerirem o resultado, face a um adversário aparentemente conformado, dando até para ir a jogo o penafidelense Vasco Braga, que somou os primeiros minutos da época, após prolongada ausência por lesão.

Jogo no Estádio 25 de Abril, em Penafiel.

Penafiel - Portimonense, 0-3.

Ao intervalo: 0-3.

Marcadores:

0-1, Aylton Boa Morte, 26 minutos.

0-2, Aylton Boa Morte, 30.

0-3, Iván Angulo, 42.

- Penafiel: Caio Secco, Edson Farias, Silvério, Lucas Tagliapietra (Leandro Teixeira, 65), Ruca, Capela, Feliz (David Caiado, 46), Zé Valente (Vasco Braga, 66), Robinho, Roberto (Rui Pedro, 84) e Édi Semedo (Ronaldo Tavares, 65).

(Suplentes: Nuno Macedo, Leandro Teixeira, David Caiado, Vasco Braga, Rui Pedro, Pedro Prazeres e Ronaldo Tavares).

Treinador: Pedro Ribeiro.

- Portimonense: Nakamura, Moufi, Willyan, Lucas Possignolo, Filipe Relvas, Pedro Sá, Carlinhos (Abraham Marcus, 61), Aylton Boa Morte (Luquinha, 61), Nakajima (Imbula, 61), Iván Angulo e Fabrício (Renato Júnior, 76).

(Suplentes: Ricardo Ferreira, Fali Candé, Pedrão, Imbula, Luquinha, Abraham Marcus e Renato Júnior).

Treinador: Paulo Sérgio.

Árbitro: Manuel Mota (AF Braga).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Abraham Marcus (64), Capela (83) e Renato Júnior (86).

Assistência: Cerca de 200 espetadores.