Penafiel-V. Setúbal, 1-4: Sadinos avançam com triunfo expressivo

O primodivisionário Vitória de Setúbal garantiu este domingo o apuramento para os oitavos de final da Taça de Portugal, ao vencer por 4-1 no estádio do Penafiel, da Segunda Liga, em jogo da quarta eliminatória da prova.O Vitória de Setúbal - que teve em Nuno Valente a principal figura, ao marcar dois golos - voltou a vencer fora, após triunfar no reduto dos Armacenenses, garantindo uma vaga nos 16 melhores da prova, enquanto o Penafiel caiu na Taça após ter ultrapassado Trofense e Fafe.A partida começou cedo a ser resolvida pelos sadinos, que apontaram o primeiro golo logo aos seis minutos, por intermédio de Nuno Valente, mas a equipa visitante foi incapaz de aumentar a vantagem antes do intervalo.As dificuldades dos setubalenses foram ultrapassadas logo no início da segunda parte, quando Nuno Valente bisou, aos 58 minutos, proporcionando à equipa forasteira a tranquilidade necessária para aumentar a contagem.O Vitória de Setúbal dominou desde o início, revelando, por fim, a veia goleadora, que, aliada ao facto de o Penafiel já estar a acusar alguma fadiga, permitiu que o resultado se avolumasse, com golos de Cadiz, aos 64 minutos, e Mendy, aos 70.A formação da casa ainda teve a oportunidade, após um erro na defesa sadina, de reduzir, com um golo de Pires que, na cara do guarda-redes picou a bola fazendo o golo de honra, aos 80 minutos.0-1.0-1, Nuno Valente, 06 minutos.0-2, Nuno Valente, 58.0-3, Cadiz, 64.0-4, Mendy, 70.1-4, Pires, 80.Ivo Gonçalves, Luís Dias, Luís Pedro, João Paulo, Daniel Martins, Romeu Ribeiro, Vasco Braga, Tiago Ronaldo (Fernandinho, 65), Areias (Pires, 58), Caetano Rafa Sousa, 77), Ludovic.Tiago Rocha, Leandro, Pires, Fernandinho, Vini, Rafa Sousa, Kalica).Armando Evangelista.: Cristiano, Mano, Dankler, Vasco Fernandes, Nuno Pinto, José Semedo, Mikel, Éber Bessa (Zequinha, 73), Nuno Valente (Rúben Micael, 60), Valdo Tê (Cadiz, 46), Mendy.Milton Raphael, Cascardo, Artur Jorge, Rúben Micael, André Pedrosa, Zequinha, Cadiz).Lito Vidigal.Manuel Mota (AF Braga).: cartão amarelo para Nuno Pinto (10), Valdo Tê (23), Luís Pedro (53), Mendy (63) e Dankler (81)Cerca de 300 espetadores