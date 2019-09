Pinhalnovense-Estoril, 1-2: Canarinhos não se livraram de um susto

O Estoril, da 2.ª Liga, assegurou a passagem à terceira eliminatória da Taça de Portugal, ao vencer, por 2-1, no reduto do Pinhalnovense, equipa do Campeonato de Portugal.Depois de terem chegado ao 2-0 (golos de Careca e André Franco), vantagem construída nos primeiros 53 minutos, os estorilistas foram incapazes de travar o ímpeto do conjunto do Pinhal Novo, que reentrou na discussão do resultado depois de marcar, aos 74 minutos, por João Bandeira.Numa tarde de muito calor, a equipa da Linha cedo se impôs no jogo, instalando-se no meio campo do conjunto do Pinhal Novo e, aos 24 minutos, o guarda-redes do Pinhalnovense nada pôde fazer para evitar o golo do Estoril, marcado por Careca, com assistência de Kady. Apesar de o Pinhalnovense ter-se acercado várias vezes da baliza 'canarinha', foram os estorilistas a ampliar, por intermédio de André Franco, que não deu hipóteses ao guardião Patrick, na conversão de um penálti, aos 53 minutos.Numa altura em que o jogo parecia decidido, o Pinhalnovense, muito devido à dinâmica que Nico e Leo trouxeram à equipa nesse período, acercou-se com perigo da baliza de António Filipe e reduziu mesmo aos 74', através de um remate colocado de João Bandeira. Até ao final, o Estoril sofreu para segurar a vantagem e o Pinhal Novo podia mesmo ter empatado aos 90+5', quando João Bandeira errou o alvo por centímetros.