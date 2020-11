Plantel do Paredes testou negativo à covid-19

Os testes à Covid-19 deram todos negativo, o que vai possibilitar a Eurico Couto apresentar a equipa que tem utilizado no campeonato. Yaro continua a ser a única baixa nas opções, uma vez que o extremo está a recuperar de uma fratura num dedo.

As boas notícias relacionam-se também com as instalações da Cidade Desportiva, pois todas as obras ficaram concluídas em tempo útil: novos balneários, sala de imprensa, iluminação reforçada e relvado melhorado com um tratamento realizado durante a semana.