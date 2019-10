Poder ofensivo do Arouca é sem igual na Taça de Portugal

A 3ª eliminatória da Taça de Portugal está já em andamento e o Arouca recebe, domingo, o Merelinense, no Estádio Municipal de Arouca, onde, para além de procurar seguir em frente, não enjeitará defender o posto de melhor ataque da prova: os arouquenses marcaram 11 golos em dois jogos!Resultado das goleadas sobre o Rebordosa – 5-0, em casa – e perante o Elétrico - 6-1, fora -, a equipa orientada por Henrique Nunes tem um poder ofensivo sem igual na prova rainha, o que muito anima as hostes de Arouca antes da receção ao conjunto do distrito de Braga.Valdu Té (2), Fábio Fortes (2), André Salvador (2), Thales (2), Miguel Abreu (1), Adílio (1) e Henrique (1) constituem os sete diferentes marcadores de serviço nas duas primeiras eliminatórias. A turma das terras de Santa Mafalda é mesmo toda virada a baliza adversária!Entretanto, o capitão Thales falou à AFA TV, canal da Associação de Futebol de Aveiro. "Queremos subir o mais rápido possível. Com a equipa que temos, temos a certeza de que o objetivo pode ser alcançado no final da época", afirmou o lateral-direito brasileiro.O Arouca é o atual 3º classificado da Série B do Campeonato de Portugal, com 16 pontos, a um do líder Lusitânia Lourosa.