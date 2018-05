Este domingo é dia de festa no Jamor, com o Aves a defrontar o Sporting na final da Taça de Portugal, num duelo sempre especial que promete muitas emoções fortes. Para que possa levar este duelo na sua memória,oferece com a sua edição deste domingo, totalmente grátis, os posters das duas equipas que vão discutir a final de uma prova mítica do calendário de futebol nacional. Não perca esta oportunidade.