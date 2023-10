Prémio de jogo será... 15 grades de cerveja

Nas costas da bancada central do Augusto Marques Augusto mora a sede dos Moscaknights, a principal claque do Olivais e Moscavide. O facto de o palco do jogo ter sido mudado para a Reboleira estragou o negócio ao senhor Zé, que esperava ter um dia em cheio com a visita do Sporting, mas isso não invalida que a festa não se faça na mesma. "Eles vêm para aqui depois do jogo. Temos 15 grades de cerveja preparadas", atira, com convicção.