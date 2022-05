Presidente da Câmara de Tondela recebe plantel na segunda-feira

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A presidente da Câmara Municipal de Tondela disse à agência Lusa que, independentemente do resultado, hoje frente ao FC Porto, na final da Taça de Portugal, recebe no salão nobre a equipa e´staff' do Tondela.

"Independentemente do resultado vamos receber a equipa. Eles merecem este nosso reconhecimento, foi um grande feito chegar aqui e queremos reconhecer este momento, mas não só", disse Carla Antunes Borges, que recebe a equipa pelas 15H.

Em declarações à agência Lusa no Estádio Nacional, em Oeiras, onde se encontrava no meio dos adeptos, a presidente da Câmara de Tondela disse que, esta receção institucional "é também por todo o trabalho que têm feito ao longo das épocas para poder chegar até aqui".

"Nada se constrói aqui, constrói-se com muito empenho, com muita dedicação e é isso que queremos reconhecer amanhã (segunda-feira)na câmara, recebendo institucionalmente a equipa, os técnicos, os treinadores, os dirigentes e todos aqueles que contribuíram para que chegássemos aqui e tivéssemos este momento único para o nosso concelho", defendeu.

Carla Antunes Borges não escondeu a "muita emoção e muita ansiedade" das horas vividas antes da entrada em campo do Tondela e do FC Porto, para disputar a final da Taça e não escondeu o "orgulho de metade da cidade" estar no Jamor.

"Metade de Tondela está aqui no Jamor, é só caras conhecidas, estão todos muito animadas, está tudo com um espírito combativo muito grande. Queremos levar a Taça para Tondela, claro, e queremos dar todo o apoio à equipa para sermos hoje os vencedores no Jamor", reconheceu.

A área envolvente ao Estádio Nacional foi dividida para os adeptos das duas equipas, estando a entrada norte reservada para os de Tondela, onde chegaram hoje pela manhã 23 autocarros, para começar a festa da final da Taça de futebol.

Num ambiente de festa, a zona norte vestia-se de 'verde e amarelo', mas não só, uma mancha azul misturava-se com a onda 'auriverde' beirã que se deslocou de Tondela, mas também de outros pontos do país e não só, para fazer a festa num ambiente são.

O Tondela terminou esta época a Liga, à qual chegou em 2015, no 17.º lugar, em zona de despromoção, com 28 pontos, caindo, assim, para a II Liga.

Hoje, marca presença pela primeira vez na final da Taça de Portugal de futebol, pelas 17:15, no Estádio Nacional, frente ao FC Porto, num jogo que será arbitrado por Rui Costa, da Associação de Futebol do Porto.