Presidente do Alverca fala em "oportunidade de ouro" sobre jogo com o Sporting

O presidente do Alverca, Fernando Orge, disse que o jogo com o Sporting, da terceira eliminatória da Taça de Portugal, é uma "oportunidade de ouro" para os jogadores mostrarem o seu valor."Jogar com o Sporting é sempre especial para os jogadores e também para a estrutura. A expectativa é muito grande e os jogadores sabem que é um jogo que pode mudar alguma coisa na vida deles. Há aqui jogadores com bastante qualidade e vão ter uma oportunidade de ouro para mostrar o seu valor", afirmou, em declarações à agência Lusa.Com previsões de estádio cheio para o duelo com a formação leonina, Fernando Orge admitiu que havia alguns problemas no recinto para poder acolher a partida, mas realçou que a direção estava preparada para todas as eventualidades."Tínhamos um ou outro problema ao nível de casas de banho e iluminação, mas já estávamos preparados para uma situação destas. Foi fácil para nós perceber o que era necessário e conseguirmos ter uma organização que vai privar pela segurança. Tenho a certeza de que vai correr tudo bem", explicou.O vice-presidente da SAD do Alverca, Artur Moraes, afirma ter noção do favoritismo do Sporting, mas confia que os jogadores saibam colocar em campo todo o trabalho diário efetuado nos treinos."É incomparável a realidade dos dois clubes. O Sporting vem aqui como favorito e cabe-nos mostrar aquilo que tem sido o nosso trabalho diário", expressou.O antigo guarda-redes, que atuou pelo Benfica e pelo Sporting de Braga, abordou também o futuro do clube alverquense, que está a construir um caminho "tranquilo" em direção ao objetivo de disputar, num futuro próximo, a 1.ª Liga."O Alverca é a equipa do futuro. Vem-se estruturando de maneira tranquila, sólida, organizada e com responsabilidade, sem nenhum tipo de deslumbramento", disse.O lateral-direito do Alverca Jorge Bernardo sabe das dificuldades que o clube ribatejano vai enfrentar na terceira eliminatória da Taça de Portugal, mas realçou a vontade de "anular os pontos fortes" dos leões."O Sporting é o detentor da Taça, luta pelo campeonato português e é um 'grande'. Podemos saber alguns pontos fracos do Sporting, vamos tentar aproveitá-los ao máximo e trabalhar para anular os pontos fortes. Sabemos que não estão a atravessar uma fase muito boa, mas não é motivo para os desvalorizarmos, porque sabemos que têm muito valor", analisou.Atualmente no segundo lugar da série D do Campeonato de Portugal, o objetivo do Alverca passa pela subida de divisão, com Jorge Bernardo, de 28 anos, a afirmar que a equipa entra sempre para disputar a vitória."O objetivo do Alverca é entrar para cada jogo para ganhar e trabalhar de forma séria. Queremos chegar ao fim e tentar a subida de divisão", assegurou.O Alverca recebe o Sporting na quinta-feira, às 20h45, no Estádio Municipal de Alverca, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal.