Presidente do Mafra confessa que já esperava afastar o Moreirense

O presidente do Mafra, José Cristo, afirmou este domingo que esperava uma vitória no terreno do Moreirense, algo que se verificou (3-1), em jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol.

Orgulhoso do plantel, da equipa técnica e do restante pessoal que integra o emblema da 2.ª liga, o dirigente admitiu que estava confiante para o duelo frente a um clube do primeiro escalão pelo facto de não haver "nada a perder".

"Vinha tranquilo. Para mim, era mais difícil jogar com um clube de uma divisão abaixo. Viria com mais responsabilidade. Não senti essa responsabilidade. E, sinceramente, estava a contar que vinha cá ganhar", afirmou o responsável máximo do emblema do distrito de Lisboa.

Graças aos tentos de Diego Medeiros (14 minutos e 68', de penálti) e de Joel (49'), num encontro em que os cónegos marcaram por Fábio Abreu (90'+2), o Mafra afastou pela primeira vez uma equipa da 1.ª Liga da prova rainha e garantiu pela segunda vez o acesso aos oitavos de final.

"Já chegámos lá uma vez [em 2009/10], quando jogámos com o Sporting e perdemos 4-3", lembrou.

Questionado sobre a equipa que gostaria de defrontar na próxima fase, José Cristo vincou que o Mafra encara todos os clubes como "iguais", pelo que "vai tentar ganhar" seja qual for o adversário.

O responsável mostrou-se ainda confiante que a equipa treinada por Vasco Seabra, pelo "bom futebol" que apresenta, pode melhorar o oitavo lugar que ocupa no segundo escalão - desloca-se ao reduto do Benfica B no próximo domingo, para a 11.ª jornada.

O Mafra é uma das 14 equipas já apuradas para os oitavos de final da Taça de Portugal, além de Benfica, Famalicão, Sporting de Braga, Rio Ave, Santa Clara e Paços de Ferreira (1.ª Liga), Académico de Viseu e Varzim (2.ª Liga), e Sporting de Espinho, Sertanense, Anadia, Canelas 2010 e Marinhense (Campeonato de Portugal).