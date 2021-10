Presidente do Varzim deixa aviso ao Sporting: «É muito comum acontecerem surpresas na Taça»

Edgar Pinho, presidente do Varzim, garantiu esta quinta-feira que a equipa da 2.ª Liga vai tentar fazer "uma surpresa" no duelo com o Sporting, no estádio de Alvalade, da quarta eliminatória da Taça de Portugal.

"É muito comum acontecerem surpresas na Taça, e o Varzim vai a Alvalade sem nada a perder, porque a pressão não está do nosso lado. Em teoria, toda a gente assume o favoritismo para o lado do Sporting", analisou o dirigente.

Edgar Pinho, que assumiu "as boas relações entre os dois clubes", não lamentou que o jogo não se disputasse na Póvoa de Varzim, vincando que a sua equipa estará focada em ultrapassar esta eliminatória.

"Temos boas relações com o Sporting, mas seremos dois adversários dentro de campo a buscar o melhor resultado. Vamos jogar como se fosse uma qualquer outra partida, conscientes de que só um resultado [a vitória] nos interessa", assumiu o presidente do emblema nortenho.

Edgar Pinho reiterou que "caberá ao Sporting a pressão de ultrapassar o Varzim" e, não se querendo imiscuir em aspetos táticos, apontou que "o treinador [António Barbosa] irá montar uma equipa que traga o melhor resultado para a Póvoa de Varzim".

O sorteio da quarta eliminatória da Taça de Portugal, hoje realizado, ditou que o campeão nacional Sporting vai receber o Varzim, da II Liga, equipa que os 'leões' eliminaram nas quatro ocasiões em que se encontraram, embora na quarta eliminatória de 1997/98 tenham sido obrigados a prolongamento.

Os jogos da quarta eliminatória da competição estão previstos para o dia 21 de novembro.