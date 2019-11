Presidente do Vizela: «Um jogador do Benfica paga várias épocas do nosso clube»

Diogo Godinho, presidente do Vizela, considerou esta quarta-feira que o Benfica "tem a obrigação de ganhar" o duelo entre as duas equipas, no sábado, da quarta eliminatória da Taça de Portugal.

O líder do emblema minhoto, que milita na Série A do Campeonato Portugal, frisou a diferença de argumentos entre as duas equipas, mas prometeu um Vizela que "vai desfrutar do jogo, com a responsabilidade de também tentar vencer".

"Sei que o Benfica tem a obrigação de ganhar ao Vizela, até porque um jogador do Benfica paga várias épocas do nosso clube. Mas compete-nos fazer o melhor e também entrar para vencer", disse à agência Lusa Diogo Godinho.

O dirigente notou que o desafio deste sábado será, também, "uma boa oportunidade para o FC Vizela dar visibilidade aos seus jogadores, adeptos e infraestruturas", vincando que desde o dia sorteio fez força para que o jogo fosse na localidade.

"Tenho muito orgulho que o jogo seja em Vizela. Temos todas as condições para receber um evento desta dimensão. Será uma boa montra para nós", frisou Diogo Godinho.

Apesar da festa da Taça envolver, por estes dias, o clube e a cidade, o presidente do Vizela lembrou que os objetivos da equipa estão bem vincados no campeonato, com o desejo de regressar, a breve prazo, aos campeonatos profissionais.

"Nos últimos dois anos temos tentado, arduamente, alcançar a 2ª Liga. Temos respeito por este campeonato [Portugal], mas acreditamos que este não é o nosso lugar. Vamos continuar a perseguir esse desejo, estamos em primeiro lugar, mas não nos iludimos. É uma prova muito complicada", disse Diogo Godinho.

Segundo o dirigente, esse caminho de ascensão do emblema vizelense tem um seguidor muito especial, o internacional espanhol Gerard Piqué, defesa do Barcelona, que, em 2017, surgiu nas redes sociais do clube a assinar uma camisola do Vizela e a manifestar o seu apoio.

"Ele [Pique] é amigo do investidor do FC Vizela, e sei que segue regularmente os resultados do nosso clube", partilhou Diogo Godinho.

O jogo entre o Vizela e o Benfica, da quarta eliminatória da Taça de Portugal, está agendado para este sábado, no recinto do clube minhoto, às 20h45.