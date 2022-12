Presidentes da Câmara de Santo Tirso e do Aves unidos no regresso da Taça de Portugal à posse do clube

4 de dezembro de 2022 ficará para sempre marcado como o dia em que a Taça de Portugal conquistado pelo Aves em 2017/18 regressou à posse do clube, isto depois de a Câmara Municipal ter recuperado o troféu em leilão e devolvido o mesmo à formação avense. Após a partida entre o Aves e o Rio de Moinhos, que terminou com o triunfo dos da casa por 3-1, Alberto Costa, presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, explicou o que levou o município a investir 30 mil euros na aquisição da taça.

"Aquilo que é da terra, seja património cultural ou desportivo, nunca pode deixar o clube. Foi uma injustiça que a nossa própria justiça quis pôr em cima da mesa e isso tem de ser revisto. É uma coisa execrável haver aspetos legais que permitam que uma coisa que aqui temos [Taça de Portugal] passe para as mãos de outros quando são ganhas dentro de campo. A Câmara Municipal só fez a sua parte ao manter o património de uma população e de um clube. Na semana antes de ganharmos a Taça toda a gente se esqueceu que o Aves existia, mas mostrámos que não é só o emblema e o dinheiro que contam, mas também a alma e o coração", começou por explicar.

O autarca foi ainda mais longe e garantiu que esta situação não se voltará a repetir no futuro: "Permitam-me uma palavra ao antigo presidente, o António Freitas, que dialogou comigo, me tentou convencer- embora não fosse necessário- e acompanhou de perto este leilão. Aliás, combinámos que faria todo o sentido que o fizéssemos em conjunto e estivemos, no dia do leilão, juntos a sofrer e, ao mesmo tempo, a licitar para chegarmos ao dia de hoje com que a felicidade que aqui se vê. O presidente da direção do clube e a Câmara Municipal trataram dos aspetos formais para garantirmos que isto não voltava a acontecer. Foi preciso acontecer este caso com o Aves para que as pessoas pensem em rever esta legislação".

A mesma ideia foi defendida pelo presidente do clube, Pedro Ferreira. "Se eu pudesse levava a Taça para casa pelo menos uma semana. O sentimento é aquilo que se viu no estádio, isto é um símbolo da conquista mais importante da história do clube. Estão aqui presentes os obreiros e serve de pontapé de saída de um renascimento para o qual estamos a trabalhar. Queremos que o clube volte aos patamares em que esteve no passado. Temos os avenses do nosso lado e todas as condições para lançarmos sementes e conseguirmos chegarmos a esses patamares nos próximos anos. A Taça está bem entregue, os departamentos jurídicos trataram de garantir que a Taça não vai a mais lado nenhum", asseverou.