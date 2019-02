PSP detém três adeptos do Sporting antes do dérbi da Taça com o Benfica

Três adeptos do Sporting foram esta quarta-feira detidos por posse de artefactos pirotécnicos, injuria agravada e furto, antes do dérbi da primeira mão da Taça de Portugal , revelou à Lusa o comissário da PSP Tiago Garcia.Apesar das três detenções, a PSP considera que o balanço da operação é "positivo", uma vez que o percurso dos adeptos leoninos desde o Estádio José Alvalade até ao Estádio da Luz correu dentro do estipulado, assim como a entrada no recinto.Sporting e Benfica discutem a presença na final da Taça de Portugal a duas mãos, a primeira no Estádio da Luz. A segunda está agendada para 2 de abril no Estádio José Alvalade.